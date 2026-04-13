◇ア・リーグ ブルージェイズ2―8ツインズ（2026年4月12日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が12日（日本時間13日）、本拠でのツインズ戦に「5番・三塁」で2試合ぶりにスタメン出場するも、4打数無安打1四球と振るわず3戦連続安打なし。試合も2ー8と敗れ、2連敗を喫した。

前日の同カードはメジャー移籍後初の出番なし。開幕から14戦目が“休養日”となったが、この日は再びスタメン復帰を果たした。

初回の第1打席は2死三塁という好機で四球を選んで出塁。3回の第2打席は2死一、二塁で中飛に倒れた。

5回の第3打席も2死二塁と得点圏に走者を置く場面だったが、144キロのカットボールに空振り三振。相手先発右腕ブラッドリーを打ち崩すことが出来なかった。

7回の第4打席は2死二塁で2番手右腕モリスと対戦。だが、ここでも3球目のスライダーを引っかけ遊ゴロに倒れ好機を生かせず。9回の第5打席では1死一塁から遊ゴロ併殺打に倒れ試合終了となった。

チームは先発右腕のシャーザーが乱調。2本の本塁打を浴びるなど5安打8失点で今季2敗目。3回途中という早い降板にベンチで肩を落とした。一方、打線もツインズとよりも多い12安打を記録しながらも繋がりを欠き2連敗を喫した。