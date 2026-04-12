2026年4月11日（土）、栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」で、春の祭典「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」が開幕しました。2026年は昨年を上回るペースで開花が進んでおり、当初の予定を繰り上げて4月15日（水）から夜間ライトアップが開始される異例の展開となっています。樹齢160年を超える大藤や、CNNも絶賛した幻想的な光景はまさに今がチェックすべきタイミング。本記事では、JR両毛線「あしかがフラワーパーク駅」徒歩3分という利点を活かした混雑回避ルートから、SNSで話題の「藤ソフト」などの限定グルメまで、2026年最新の攻略法をお届けします。

CNNも絶賛の光景が広がる、花のテーマパーク

白藤（過去撮影の満開時）

あしかがフラワーパークは、350本以上の藤の花と5,000株以上のツツジが咲き誇る、北関東を代表する花のテーマパーク。2014年には、アメリカのニュース番組「CNN」で「世界の夢の旅行先10ヶ所」に日本で唯一選出され、映画『アバター』の魂の木のような幻想的な光景と賞賛されました。

樹齢160年を超える大藤と白藤のトンネル

大藤（過去撮影の満開時）

見どころはなんといっても、栃木県指定の天然記念物にもなっている「大藤」です。樹齢160年を超え、広さ1,000平方メートル（600畳敷き）の巨大な藤棚を持つ大藤は、まさに圧巻の一言。また、長さ80メートルにも及ぶ「白藤のトンネル」や、さくら色の「うす紅藤」、珍しい八重咲きの「八重黒龍藤」、黄色の「きばな藤」など、うす紅〜紫〜白〜黄色の順番で約1ヶ月間にわたりさまざまな藤色を楽しむことができます。「大藤」の例年の見頃は4月下旬〜5月上旬ですが、2026年は昨年よりも1週間早く開花。見頃が早まると予想されるため、大藤を観賞したければ4月中の来園がおすすめです。

きばな藤 ライトアップ（過去撮影の満開時）

2026年は開花が早い！ライトアップも前倒しで開催

うす紅藤の棚 ライトアップ（過去撮影の満開時）

大藤と同様、うす紅藤も今年は開花が早く、例年は4月中旬〜4月下旬頃が見頃ですが、そろそろ見頃を迎えそうです。

これにともない、幻想的な夜の藤を楽しめる「ライトアップ期間」も当初の予定から前倒しになり、2026年4月15日(水)〜5月20日(水)までの開催に変更となりました。夜の部は入れ替え制ではないため、昼間の鮮やかな花々と夜のライトアップの両方を一日で満喫することも可能です。

JR両毛線「あしかがフラワーパーク駅」からのアクセスが便利

（画像：あしかがフラワーパーク公式サイトより）

あしかがフラワーパークへのアクセスは、鉄道利用が非常に便利です。最寄り駅であるJR両毛線「あしかがフラワーパーク」駅から徒歩約3分という近さ。たとえば、高崎駅や小山駅から両毛線を利用すれば、乗り換えなしでスムーズにアクセスできます。東武伊勢崎線を利用する場合は、館林駅で東武佐野線に乗り換え、佐野駅でJR両毛線に乗り換えるルートになります。

周辺道路は藤の季節に混雑しやすいため、渋滞を気にせず移動できる鉄道の旅は、お出かけのストレスを大きく軽減してくれます。なお、帰りの時間帯は駅が大変混雑することが予想されるため、交通系ICカードへの事前チャージ（入金）を忘れずに行っておきましょう。

花より団子？ 藤をモチーフにした限定グルメも

藤のデザートスタンド

美しい花を堪能した後は、園内のグルメも要チェックです。大藤まつり期間限定で、栃木の自然の恵みを味わえる「大藤御膳」や、テーブルを華やかに彩る「藤のデザートスタンド」など、見た目も美しいメニューが多数用意されています。中でも、甘く華やかな藤フレーバーの「藤ソフト」は、あしかがフラワーパークにおけるスイーツの絶対的エースとして大人気です。

2026年の春は、自然の歩みが例年になくスピーディーです。迷っているうちに「白藤のトンネル」が通り過ぎてしまった……ということにならないよう、今年は早めの計画を。列車を降りてわずか3分で広がる紫の夢幻世界へ、カメラを片手に出かけてみませんか。

（画像：足利フラワーリゾート）

鉄道チャンネル編集部

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