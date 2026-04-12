同じマンションの人が最近、ベンツのSUVに乗り換えていて驚きました。あのクラスの車に乗れる人って、年収がどのくらいあるものなのでしょうか？

ベンツのSUVに乗れる人の年収はどれくらいか

同じマンションの人がベンツのSUVに乗っていると、経済的にかなり余裕があるように見えるかもしれません。実際、メルセデス・ベンツのSUVは高価格帯で、主力モデルのGLCでもメーカー希望小売価格は827万円台からです。上位モデルになればさらに高額になるため、誰でも気軽に買える車ではありません。

では、どのくらいの年収が目安なのでしょうか。一般的には、車の購入予算は年収の半分程度までがひとつの目安とされます。この考え方に当てはめると、新車のGLCを無理なく検討しやすいのは、年収800万円台後半から1000万円前後と考えやすいでしょう。

もちろん、頭金を多く入れる人や残価設定ローンを使う人なら、もう少し低い年収でも所有は可能です。一方、住宅ローンや教育費の負担が大きい家庭では、同じ年収でも余裕は小さくなります。



年収だけでは分からない、購入後にかかるお金

ベンツのSUVを持てるかどうかを考えるうえで、見落とせないのが維持費です。車を買ったあとには、自動車保険、税金、ガソリン代、駐車場代、点検費用、車検費用など、さまざまな支出が続きます。

特に輸入車は、部品代や整備費が高くなることがあり、国産車より維持費がかさみやすい傾向があります。都市部では駐車場代だけでも大きな負担になるため、購入時の金額だけで判断するのは危険です。

例えば、月々のローン返済に加えて維持費もかかるとなると、見た目以上に家計への影響は大きくなります。したがって、「購入できるかどうか」ではなく、「持ち続けられるかどうか」まで考えることが重要です。



無理なく乗れるかは家計全体で決まる

同じ年収でも、ベンツのSUVを無理なく持てる人と、負担が重くなる人がいます。その差が出るのは、毎月の家計にどれだけ余裕があるかです。

例えば、住宅ローンや教育費が大きい家庭では、年収が高くても自由に使えるお金は限られます。一方で、住居費が低く、貯蓄や支出の管理ができている人なら、そこまで高年収でなくてもベンツのSUVを選べる場合があります。

また、新車ではなく中古車を選ぶ方法もあります。中古であれば購入価格を大きく抑えられるため、年収のハードルは下がります。見た目は同じように高級感があっても、購入方法によって負担は大きく変わるのです。



ベンツのSUVに乗れるかは、年収だけでなく家計全体で判断しよう

ベンツのSUVに乗れる人の年収は、ひとつの目安としては800円台後半から1000万円前後が考えやすい水準です。ただし、実際には頭金の有無、ローンの組み方、維持費、ほかの生活費との兼ね合いによって、必要な年収は変わります。

そのため、見かけだけで「かなりの高収入」と決めつけるのは早計です。大切なのは年収の数字そのものではなく、車にどれだけお金を回せるかという家計全体のバランスです。ベンツのSUVは確かに高級車ですが、資金計画をしっかり立てれば、現実的な目標として考えることもできるでしょう。



出典

メルセデス・ベンツ日本合同会社 The GLC

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー