『Snow Man』渡辺翔太の「SNSの使い方」に否定的な反応…正直すぎる性格にファンはドギマギ

『Snow Man』の渡辺翔太に浮かんだケガ疑惑だったが…

３月上旬、『Snow Man』の渡辺翔太（33）がインスタグラムに投稿した内容がネット上で物議を醸した。「質問箱」機能を通じて一部ファンからのメッセージを“晒す”ような形となってしまったため、否定的な反応が寄せられたのだ。

渡辺は、２月24日〜３月２日（現地時間）にかけて開催された「ミラノ・ファッションウィーク」に参加するため、イタリアに滞在。

３月１日、自身のインスタで質問を募集していたところ、「ミラノに来た日本人のファンの気持ち考えて。ほんとに落胆したよ もっとファンサービスできたよね」というコメントを公開しながら、「晒すか」と、リアクションした。

「また、渡辺は『キモ』の一言を『お前がな』と一蹴したほか、『あーほ』には『しばくぞ』と返すなど、アイドルらしからぬ切れ味でレスポンスしていたんです。

これに対して『質問にも悪意があると思うけど、こういう返信は引く』『ジャニーズ（旧ジャニーズ事務所）のアイドルって、SNSやっちゃダメなんだなと痛感した』といったシビアな書き込みが見受けられました」（芸能ライター）

とはいえ、そんな渡辺も実は「“ファン思い”な一面がある」（前出・ライター）という。例えば、最近もSNS上で不安の声が広がっていた一件に言及し、ファンを安堵させていたとか。

「３月10日、Snow Manの公式YouTubeチャンネルにショート動画がアップされたのですが、渡辺の唇の上がやや黒ずんでいたため、多くのファンが『ケガをしたのではないか』と、心配していたんです。

すると、本人は12日に会員サイト『FAMILY CLUB web』のブログを更新し、“ぶつかってできたアザ”だと説明。すでに治っているといい、気にかけてくれたファンに向けて『心配なく』『ありがとう』と、つづっていました」（同）

渡辺のブログを読んだ人々は、

<ファンが心配しているのを見ていて、ちゃんと伝えてくれる翔太くんは本当に優しいなぁ〜>

<ファンが口元を心配していたこと、知っていたんだね。治ったのならよかった。さりげなくブログで伝えてくれてうれしい>

<翔太くん、安心させてくれてありがとう。本当に優しくて温かい人だね>

<ファンが心配していた口元のアザについて、ちゃんと説明して安心させてくれる翔太くん、さすが>

と、彼の配慮に感激していたのだった。

渡辺翔太の正直すぎる性格にファンは…

「ほかにも、渡辺はSNS上で騒ぎになっていた話題に自ら触れることがあり、以前は熱愛疑惑を否定していました。お揃いと思しきパーカーを着用していたことなどから、『世にも奇妙な物語』（フジテレビ系、’22年11月12日放送）で共演した女優・高田里穂（31）との“交際匂わせ疑惑”が浮上したんです。

放送後の同14日にブログをアップした渡辺は、自分なりに慣れない演技にチャレンジしたものの、『色んな憶測たてられてんなー』と思い、『ちょっとやるせない気持ち』になったと吐露。

暗に高田との交際説を否定し、この対応には『よく言った！』と肯定的な意見が続出。熱愛を疑い、両者を叩いていた人たちは反省するべき……という風潮になり、事態は沈静化していきました」（前出・同）

前述の質問箱の件からもわかる通り、良くも悪くも渡辺は正直な性格なのだろう。今後も、SNSやブログを介してありのままの言葉を発信し、ファンを喜ばせていってほしいものだ。