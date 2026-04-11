「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。

元２階級制覇王者がまさかの完敗となった。９回那須川に一方的な展開をつくられた後、エストラダはコーナーから立ち上がることはできず、棄権を申し入れた。天心の勝利をたたえて、再びコーナーに戻り、瞳には涙が浮かんだ。

脇腹に深刻なダメージを受けたため、救急搬送された。プロモーターのフアン・フェルナンデス氏が臨んだ会見では「素晴らしい試合をした天心選手にお祝いを述べたい」とのメッセージが紹介された。

陣営によると、７回から痛みを抱えていたといい、「呼吸するたびに痛みを伴っていた」と骨折が疑われるという。６回には激しいバッティングで倒れ込んだが「ネガティブな状況を作ったかもしれないが、主な原因は脇腹の痛み」と言及。試合前の状態に問題はなく、脇腹の異変は天心のパンチによるもの。「天心のスピードに手を焼いた。わずかプロ８戦というキャリアだったが、スピードに関しては素晴らしいものがある」と評した。

積極的に手数を出す天心に対し、右のカウンターで反撃し、接近戦で危険なパンチを繰り出していたエストラダ。４回終了時の公開採点では２者がドロー、１者が１ポイント天心有利とほぼ互角の内容だった。５回以降は失速し、８回終了時の公開採点では天心が２、４、６ポイント上回っていた。

敗れたエストラダは４５勝（２８ＫＯ）５敗。試合後、救急車で病院に搬送された。