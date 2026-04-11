日本人新記録を樹立した大谷

【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回の第3打席で右前打を放ち、昨年から続く連続出塁記録を44試合にした。2009年のイチロー（マリナーズ）を超えて日本人単独トップとなったが、MLB記録は果てしなく先。その数字が改めて注目を浴びている。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から出塁記録を継続。2009年のイチロー氏（マリナーズ）が持っていた43試合連続の日本人記録を塗り替えた。

しかし、大記録更新にはまだまだ遠い。ドジャースとナ・リーグ記録は1954年デューク・スナイダーの58試合。メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合となっている。

ウィリアムズは1941年に打率.406を記録。最後の4割打者で、通算打率.344、2654安打、521本塁打などを記録したレジェンドだ。連続出塁は1949年7月から2か月続けた84試合。別期間でも1941年から1942年に73試合連続出塁も記録している。

大谷が日本人記録を塗り替え、改めてMLB記録にも脚光。X（旧ツイッター）では「メジャー記録も狙えるんちゃうと思ったら、テッド・ウィリアムズが1949年に84試合連続出塁してた……」「テッド・ウィリアムズの記録改めてバグってて笑う」「テッド・ウィリアムズえぐぅ！」「ひえええええ」「は？」「まだ1か月以上かかる笑」「シーズン半分じゃねえか！」と驚きの声があがっていた。（Full-Count編集部）