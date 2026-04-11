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実業家のマイキー佐野氏が構造を暴く！『【脅威】中国の罠に世界は気づいてない。中国製AIが知らないうちに広がる本当の理由を解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【脅威】中国の罠に世界は気づいてない。中国製AIが知らないうちに広がる本当の理由を解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画で、実業家のマイキー佐野氏が中国製生成AIの構造的問題を解説した。



佐野氏はまず、欧米製AIと中国製AIの「検閲」に対する前提の根本的な違いを指摘する。欧米のAIは人種やジェンダーといった社会的文脈に基づくバイアス管理を主眼に置いているのに対し、中国製AIは国家の方向性に反する内容を意図的に排除するという、政府主導の規制が中心だという。



実験データによれば、中国製AIは政治的な質問に対して回答を拒否する確率が他のモデルと比べて極めて高く、仮に回答した場合でも文字数が著しく少ない傾向がある。さらに、著名な民主化活動家の経歴を誤った人物像として提示するなど、事実を歪めた応答が確認されているという。



佐野氏が特に強調するのは「二次元バイアス」と呼ばれるリスクである。中国国内で流通する「簡体字」のテキストデータは、すでに検閲・浄化済みの内容が大半を占める。そのデータを学習に用いた中国製AIが世界中で使われることで、利用者が気づかないまま中国政府の検閲基準に沿った情報空間に閉じ込められる危険性を指摘している。



従来の情報統制は特定のリンクや検索結果を「ブロック」する手法が主流だった。しかし生成AIは、都合の悪い情報をブロックするのではなく、都合のよい内容へと「すり替える」形で出力するため、より巧妙かつ根本的な認識操作のツールになり得ると分析する。



加えて、DeepSeekは「オープンソース」と称されることが多いが、公開されているのはモデルの重みのみであり、学習データや訓練手法は非公開のままだ。佐野氏はこれを「オープンウェイトモデル」と適切に定義し直し、完全な透明性が欠如している点に注意を促す。



そして「ジェボンズのパラドックス」を援用し、効率化によってコストが下がるほど需要が爆発的に増大するという逆説が、低コストで構築された中国製AIの急速な普及にそのまま当てはまると論じた。



利便性の高さゆえに広く採用されるモデルが、見えない形で情報空間を塗り替えていく構図--その全体像は、単なるAI技術の話にとどまらない深みを持っている。