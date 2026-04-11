大谷がイチロー氏超えの44試合連続出塁を記録

【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利。この試合で大谷翔平投手は日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「まだそこまで調子が出始めているわけではない」と大谷の打撃について明かした。

この試合、大谷は「1番・指名打者」で出場し4打数1安打だった。指揮官は「素晴らしいことだと思う。彼は四球を選んでいる。安打も打っているし、それでいて彼はまだそこまで調子が出始めているわけではない」と、この試合を終えて打率.265、3本塁打の打撃について語った。

大谷は5回1死一塁で迎えた第3打席で右前打を放ち、連続出塁を44試合に伸ばした。同時に2009年イチロー（マリナーズ）が記録した43試合連続出塁を抜き、日本新記録を樹立。自身のボブルヘッドデーで、新たな金字塔を打ち立てた。

ロバーツ監督は「彼は今夜本塁打を打つと思っていた。ボブルヘッドナイトの時に本塁打を打ちたいと思っていただろう」と、大谷の3試合ぶりの本塁打を予感していたようだ。8回の打席では期待も高まったが相手ベンチは申告敬遠を選択。指揮官は「そうするのも私は理解できる」と振り返った。

3試合ノーアーチとなったが「ショウヘイはいい状態だと思う。彼は彼自身に言い聞かせようとしているのだと思う」と指揮官は心配していない様子。「打者というものは、打ちたいと思うものだ。しかし、もし相手が勝負してこないなら、四球を選ぶ方が好ましいプランだと分かるくらい賢い選手なんだ」と、大谷の貢献度の高さを称えた。

最後までもつれた試合は、9回にマックス・マンシー内野手がこの試合3本目となるサヨナラ弾を放ち勝利。メジャー全体で10勝一番乗りを果たした。指揮官は「大谷が（状態的に）乗っていない中で試合に勝っているのは、我々にとってはいいことだ」とチームの強さに手応えを感じていた。（Full-Count編集部）