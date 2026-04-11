愛知県警察交通部の公式SNSアカウントが、2026年4月から導入された自転車の「青切符」制度を悪用した詐欺被害について注意喚起の投稿を行いました。その投稿に対しユーザーからは、「青切符」制度の導入自体を批判するコメントが集まっています。

【えっ…これが批判相次ぐ「青切符詐欺注意」投稿です】

公式アカウントによるとこの詐欺は他県で発生し、自転車に乗った高校生が街頭で男から違反を指摘され現金を騙し取られたとのこと。「警察官は、直接、反則金を受け取らない」「反則金は金融機関で納める」とし、不審に感じたら110番通報するように呼びかけます。

「青切符」制度は16歳以上の自転車運転者による信号無視、一時不停止、携帯電話使用（ながらスマホ）、逆走などの違反100種類以上に対し、罰則を設けるというものです。

警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行うとのことですが、違反自体の悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、飲酒運転や妨害運転など、「特に重大な違反」は刑事手続で、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反（右側通行、歩道通行等）反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反を青切符で処理するとしています。

今回この制度が批判を呼んでいるのは、自動車専用レーンなどの整備が十分でない状況で導入されたことにより、自転車運転者の安全が脅かされるおそれがあるのではないか、もしくはスムーズな交通の流れが阻害されるのではないかという危惧があるためと見られます。

今回の愛知県警察交通部の公式SNSアカウントに対しては「道路整備をする前に無理な制度を強行導入した政府が詐欺に思います」「詐欺より酷いこの罰則強化・・詐欺にチャンスまで与えて庶民の暮らしを破壊していませんか？」「これ絶対起きると思ってた」「悪用されないように制度を整えてください」といったコメントが寄せられています。