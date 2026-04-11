コンプしたくなる可愛さ！！【ダイソー】バッグに付けたい♡「サンリオキーホルダー」

可愛い物に囲まれていると、ふとした瞬間に癒されたり、気分がぐっと上がったりする人も多いのでは？ 今回は、そんな風に日常に癒しや元気を与えてくれそうな、【サンリオ】キャラクターのキーホルダーをご紹介します。どちらも、【ダイソー】でゲットしたプチプラアイテム。思わず、大人買いしたくなるかもしれません。何個買おうか迷う時間さえも楽しめる、ときめきデザインのキーホルダーをピックアップしました。

ゴールドカラーの星形金具もおしゃれ！

「見ているだけでもほっこり」と、@ftn_picsレポーターともさんが紹介するのは「クッションキーホルダー キティ ウインク」。「ハローキティ」の愛らしい表情はもちろん、中綿入りで柔らかな触り心地も魅力のひとつになりそう。後ろからひょっこり顔を出しているお友だちの、タイニーチャムもキュート。約10cm × 13cmと大きめサイズで、価格は\330（税込）。

開封するまで中身が分からないドキドキ仕様！

どの子に出会えるかは、パッケージを開けてからのお楽しみ！ そんなワクワク感が楽しめて、コレクション欲を刺激するブラインド商品の「パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード」。画像の「シナモロール」の他に、「マイメロディ」や「クロミ」、「ポムポムプリン」などの全6種類で、1個\550（税込）です。ボールチェーン付きなので、コンプリートしたら全部をバッグに付けて自慢したくなるかも。

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writer：Reco.N