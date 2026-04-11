サクラの次はどの花見？「今から見ごろを迎える お花見スポット」《長崎》
県内各地、サクラはすでに葉ザクラとなったところが多いですが、春はまだまだこれから。
見ごろの花もたくさんあります。
春の花を楽しめるスポットを取材しました。
※詳しくは動画をご覧ください
サクラと入れ替わるように楽しめるのが、例年は4月中旬～下旬に見ごろを迎えるツツジです。
ツツジの名所「諫早公園」では、少しずつ咲き始めていて、見ごろが楽しみです。
公園内に植えられているツツジは、約3000本。
満開を迎えるとピンクや赤、白など、色鮮やかに公園一帯を彩ります。
今週末の11日と12日には「諫早つつじまつり」が開催。
ステージイベントやグルメが盛りだくさんです。
大村公園は、“日本さくらの会” が定める「さくら名所100選」としても知られています。
園内には、約2000本のサクラの木が植えられていて、種類も20以上と豊富。
満開となる時期がサクラの種類によって違うので、長い期間 “花見” を楽しめます。
まもなく見ごろを迎えるのは「オオムラザクラ」。
ほかの種類のサクラと比べると、花びらの数が多く、すべての花が「二段咲き」となる珍しい特徴があります。
見ごろは、毎年4月中旬だそうです。
美しいサクラを眺めながら、和菓子を楽しむのもおすすめです。
大村公園内で古くから愛される茶屋「梅ヶ枝荘」。
こしあんを包み、釜で焼き上げたアツアツのお餅「梅ヶ枝焼」が人気です。
（梅ヶ枝荘 佐藤 陽子さん）
「サクラがとてもきれいなので、梅が枝焼を楽しんでもらえたら」
春の花を眺めながら、穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。