【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ ティファ・ロックハート】 7月25日 発売予定 価格：3,300円 【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ エ アリス ・ゲインズブール】 7月25日 発売予定 価格：3,300円

スクウェア・エニックスは、通販サイトスクウェア・エニックスe-STOREにて「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ ティファ・ロックハート」および「エアリス・ゲインズブール」の予約受付を実施している。7月25日に発売を予定しており、価格は各3,300円。

本商品は1997年にプレイステーション向けに発売されたRPG「ファイナルファンタジーVII」のティファおよびエアリスを立体化したフィギュア。当時のデザインを再現した見た目の商品となっており、愛嬌のある角ばったデザインで商品化される。

すでに主人公のクラウドなどは発売されており、これに続く形で2人が仲間入り。並べて飾っても楽しい商品となる。両腕、腰、両足首が可動する仕様となっている。

「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ ティファ・ロックハート」

「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ エアリス・ゲインズブール」

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA