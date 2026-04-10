女優の川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムで俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。

「関係者の皆様 応援してくださる皆様 私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と書き出し、今後については「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」とつづった。

ファンに向けても「温かく見守っていただけますと幸いです 何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」と記した。

2人は19年5月に結婚を発表。同時に子供を授かったことも公表した。18年の舞台「カレフォン」での共演をきっかけに交際を開始。川栄が女優としてブレークした時期だったため、交際が報じられることのなかった電撃婚は大きな話題となった。

離婚届は9日に提出し、約7年の結婚生活にピリオドを打った。離婚の理由について2人の知人は「すれ違いによるもので、何か大きなきっかけがあったわけではないと聞いている」と話している。2019年と23年に誕生した2人の子供については、今月1日から施行された改正民法により共同親権の形を取るとみられる。

◇川栄 李奈（かわえい・りな）1995年（平7）2月12日生まれ、神奈川県出身の31歳。10年、AKB48の11期生オーディションに合格。12年シングル「真夏のSounds good！」で初の選抜メンバー入り。15年に卒業。出演作にNHK大河ドラマ「青天を衝け」など。

◇廣瀬 智紀（ひろせ・ともき）1987年（昭62）2月14日生まれ、埼玉県出身の39歳。俳優集団「EBiDAN」出身。「弱虫ペダル」「ダイヤのA」など2.5次元舞台を中心に活躍。出演作に劇団☆新感線の舞台「髑髏城の七人 Season月」、映画「身代わり忠臣蔵」など。