春の訪れと共に、江戸時代の大衆に愛された絵画である「春画」の大規模な展示会が東京・新宿歌舞伎町で始まった。欧州の画家たちにも多大な影響を与えた伝説の浮世絵師・葛飾北斎(1760～1849)と、その北斎を慕って独自の画風を切り拓いた渓斎英泉(1791～1848)に焦点を当て、「葛飾北斎・渓斎英泉 艶くらべ―歌舞伎町花盛り―」と題して5月31日まで開催される。注目は期間限定で展示される北斎の名品「蛸と海女」(1814年)。200年以上の時を超えた「本物」を目撃しようという来場者の中には女性の姿も多い。識者に話を聞いた。



【写真】女性の来場者が目立つ春画展の会場 能舞台にも数々の作品が

歌舞伎町でホストクラブ、飲食店、美容室など20数軒を営み、介護のデイサービスといった事業も展開する「Smappa!Group」の手塚マキ会長が企画する「新宿歌舞伎町春画展WA」の第3弾。2013～14年にロンドンの大英博物館で開催された春画展に出品者として携わった古美術商の「浦上蒼穹堂」代表・浦上満氏が貴重なコレクションから約100点を出品し、監修を務めた。開幕前日の4月3日に行われた内覧会で両氏とアートディレクション担当の林靖高氏が会見した。



手塚氏は「戦後、歌舞伎町に歌舞伎座を持ってこようとした先人たちの思いも含め、勉強している時に出会ったのが春画。歌舞伎町で春画展をやるのは自然なことで、しっくりくる」と意欲を示し、林氏は「季節は春。華やかに春らしく」と、メイン会場となる歌舞伎町の能舞台とホストクラブの店舗を活用した第2会場を構成した思いを語った。



注目される北斎の「蛸と海女」(「喜能会之故真通」下巻より)について、浦上氏は「19世紀後半に欧州で大反響を起こし、ロダンやピカソが仰天した。タコ(蛸)は西洋では魔物で、それが美女を…というショッキングな絵ですが、画面を埋め尽くす詞書(※大小２匹のタコと女性による言葉のやりとり)を読むと、ほとんど艶笑落語で吹きだしてしまうんですね。暗いイメージはなく、タコと海女にまつわる話は日本書紀から連綿とつながって、この絵に結実している」と解説した。



「蛸と海女」といえば、名優・緒形拳さんが北斎を演じた映画「北斎漫画」(1981年公開、新藤兼人監督)で、女優・樋口可南子が巨大なタコと絡む描写が話題になった。



浦上氏は「あまりにもこの絵が有名で海外の反響がすごかったから、新藤監督もそれが頭にあったのかもしれません。今回、45年ぶりに映画館で見ましたが、率直に言って人間関係やあらすじが荒唐無稽で時代考証もいい加減という感じでした」と辛口に評しつつ、「豪華な俳優陣とその熱演を見ているとエンターテイメントとしては楽しめました。北斎が生きていた江戸時代後期を45年前の昭和真っ只中の映画人が描くとこうなるのかなと思いました」と付け加えた。



ちなみに、タコと女性の絡みを描く源流は日本書紀の「海女の玉取神話」まで遡る。北斎が生きた時代も、師の盟友(北尾重政)や同門の先輩(勝川春潮)らの先行作品があった。浦上氏は「北斎は模倣したといわれるが、当時、模倣はありなんですね。著作権がないわけですから、人の絵を参考に描くことは当たり前で、北斎も参考にしたし、他の人に参考にもされた」と補足。その先行作品も同時に展示され、一連の流れが会場で確認できる。



ただ、北斎の同作は特別展示期間として4月は12日まで、5月は1～10日に限定。この点について、その理由を当サイトが問うと、浦上氏は「この作品に限ったことではなく、『もっと見せて』と言われても、『2年に1回しか出せません』『1年の内、10日間だけですよ』といったものが(美術界には)あるんです。それは作品保護のため。後世に残すためです。『蛸と海女』も当初は出さない予定だったのですが、非常に強い要請があって出しました。今回は前後期10日ずつがギリギリだったということになります」と説明した。



会場に足を運ぶと、作品を熱心に見つめる女性が多かった。近年、ストリップ劇場に女性客が増えている現象を想起させた。



浦上氏は「そうなんです。春画は好色な男性の手元を離れて、むしろ若い女性のところに行った…というのが僕の実感なんですよ。周囲にいる女性の学者さんに聞くと、皆さん異口同音何におっしゃるのは『女性の目線からみても春画には不愉快なことがない』ということでした」と証言。その上で、同氏は「自分の目で見て、好きな絵を探していただければと思います」と呼びかけた。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）