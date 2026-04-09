とちぎテレビ

「指定野菜」。

聞き慣れない言葉ですが生産者、そして我々消費者にも重要な言葉なんです。

２０２６年４月、この「指定野菜」が５２年ぶりに追加され注目されています。

鮮やかな緑色で、食卓やお弁当の彩りとして活躍するあの野菜です。

スーパーでおなじみ、青々とした緑の野菜。

ブロッコリーです。

このブロッコリーが、今月国から「指定野菜」に追加されました。

「指定野菜」とは、簡単に言うと「国民生活に欠かせない重要な野菜に格上げされた」ということ。

消費量が極めて多いため、不作や過剰生産が起きないよう国が調整を行うほか、市場価格が大きく下がった場合、生産者が事業を続けられるよう国から資金が補てんされます。

指定野菜はこれまで１４品目でしたが、ブロッコリーは１９７４年のじゃがいも以来、５２年ぶりの追加指定です。

栃木のブロッコリーの生産拠点は、県内出荷量の８割を占めるＪＡおやま管内。

ＪＡの野菜集荷場にはこれから時期を迎える春物のブロッコリーが集められていました。

春の最盛期には、１日あたりおよそ５００箱集荷され、関東圏内を中心に出荷されます。

ＪＡおやまのブロッコリー部会長を務める舘野延男さん７１歳は、春と秋の年２回、合わせて５ヘクタールの畑でブロッコリーを生産していて、春物は８日から収穫が始まりました。

生育には気温２０℃前後が最適といい、春は大きいブロッコリーが収穫できるということです。

ブロッコリーはビタミンＣや食物繊維が豊富で、ダイエットや筋トレに勧められるなど近年需要が高まり、２０２４年産の全国の出荷量は１４万６４００トンと、１０年前から３割ほど増加しています。

「指定野菜」になったことで、消費者にとっても安定的な値段で購入できます。

国から重要野菜の「お墨付き」をもらったブロッコリー。

ますます私たちの食卓を賑やかにしてくれそうです。