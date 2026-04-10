11日放送『ごぶごぶ』より（C）MBS

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　ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜　後1：54　※関西ローカル）の11日放送回に、俳優の竹中直人が登場する。

【動画】「もううるさい！」ボケまくりの竹中直人にツッコむ浜田雅功

　浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。

　そんな竹中と行う今回の企画は「ごぶごぶ春の遠足！大阪城に行こー！」。秀吉俳優と呼ばれながら、実は「大阪城の天守閣に登ったことがない」という竹中と大阪城へ大人の遠足に向かう。

　大阪城に向かう前に、遠足には欠かせない「お菓子」を買いに行く。訪れたのは太閤・豊臣秀吉お抱えの和菓子職人が大阪で始めた老舗和菓子店。創業はなんと寛永元年にまで遡る。もしかしたらあの秀吉も食べていたかもしれない（!?）なにわ最古の酒饅頭を買いに向かう。

　竹中は味見のために酒饅頭を一口食べ、浜田から「どうですか、殿」と尋ねられると、「うん、めちゃくちゃうまいぞ。腹の底に染み渡るぞ！」と“秀吉”として答える。また、映画監督の顔も併せ持つ竹中が「浜ちゃんを演出したい」と演技指導する場面も。こだわりの強すぎる竹中に浜田も食らいつき、「OK！うまい、さすが」とその演技に太鼓判を押す。

　ほかにも遠足のおやつとしてチョコレートを買いに行くが、竹中が急に加山雄三のキャラでトークを始めるなど、随所に散りばめられる小ボケに浜田も「めんどくさいわ！」と呆れ顔に。

　予告動画でも大声でボケる竹中に、浜田が「もううるさい！」と呆れながらツッコむ。