浜田雅功、「もううるさい！」ボケまくり竹中直人にツッコミ 2人で春の遠足
ダウンタウン・浜田雅功が出演する、MBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）の11日放送回に、俳優の竹中直人が登場する。
【動画】「もううるさい！」ボケまくりの竹中直人にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
そんな竹中と行う今回の企画は「ごぶごぶ春の遠足！大阪城に行こー！」。秀吉俳優と呼ばれながら、実は「大阪城の天守閣に登ったことがない」という竹中と大阪城へ大人の遠足に向かう。
大阪城に向かう前に、遠足には欠かせない「お菓子」を買いに行く。訪れたのは太閤・豊臣秀吉お抱えの和菓子職人が大阪で始めた老舗和菓子店。創業はなんと寛永元年にまで遡る。もしかしたらあの秀吉も食べていたかもしれない（!?）なにわ最古の酒饅頭を買いに向かう。
竹中は味見のために酒饅頭を一口食べ、浜田から「どうですか、殿」と尋ねられると、「うん、めちゃくちゃうまいぞ。腹の底に染み渡るぞ！」と“秀吉”として答える。また、映画監督の顔も併せ持つ竹中が「浜ちゃんを演出したい」と演技指導する場面も。こだわりの強すぎる竹中に浜田も食らいつき、「OK！うまい、さすが」とその演技に太鼓判を押す。
ほかにも遠足のおやつとしてチョコレートを買いに行くが、竹中が急に加山雄三のキャラでトークを始めるなど、随所に散りばめられる小ボケに浜田も「めんどくさいわ！」と呆れ顔に。
予告動画でも大声でボケる竹中に、浜田が「もううるさい！」と呆れながらツッコむ。
【動画】「もううるさい！」ボケまくりの竹中直人にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
大阪城に向かう前に、遠足には欠かせない「お菓子」を買いに行く。訪れたのは太閤・豊臣秀吉お抱えの和菓子職人が大阪で始めた老舗和菓子店。創業はなんと寛永元年にまで遡る。もしかしたらあの秀吉も食べていたかもしれない（!?）なにわ最古の酒饅頭を買いに向かう。
竹中は味見のために酒饅頭を一口食べ、浜田から「どうですか、殿」と尋ねられると、「うん、めちゃくちゃうまいぞ。腹の底に染み渡るぞ！」と“秀吉”として答える。また、映画監督の顔も併せ持つ竹中が「浜ちゃんを演出したい」と演技指導する場面も。こだわりの強すぎる竹中に浜田も食らいつき、「OK！うまい、さすが」とその演技に太鼓判を押す。
ほかにも遠足のおやつとしてチョコレートを買いに行くが、竹中が急に加山雄三のキャラでトークを始めるなど、随所に散りばめられる小ボケに浜田も「めんどくさいわ！」と呆れ顔に。
予告動画でも大声でボケる竹中に、浜田が「もううるさい！」と呆れながらツッコむ。