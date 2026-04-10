◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０ヤクルト（９日・甲子園）

阪神・掛布雅之ＯＢ会長（スポーツ報知評論家）が４回に先制４号ソロを放った阪神・森下翔太の打撃を絶賛した。森下は本塁打でリーグ単独トップに立ち、打点もトップタイになった。

森下の先制４号ソロは今シーズンの心技体の進化を感じさせた。体がひと回り大きくなりパワーアップしたが、技術も、読みも大きく成長している。

カウント２―２から奥川のスライダーを捉えた。１打席目に低めの変化球を見逃し三振しており、低めへの意識があったはず。やや泳がされたが、右手首をかえさずに押し込んだ。手首をかえして強く振っていれば、ボールに角度はつかなかった。テニスのラケットの面を左翼に向けたままボールを運ぶようなスイングだった。

昨季まではどちらかと言えば、ただ強く振る強いホームランだけだったが、優しい放物線も描けるようになった。この打ち方を覚えれば左翼方向に伸びる浜風に乗せる本塁打が増えるはずだ。

これで本塁打、打点の２冠に立ったが、忘れてはならないのが４番・佐藤の存在。バッテリーは走者をためたくないので森下にストライクゾーンで勝負してくれている。３、４番の２人で６０〜７０発を放てば、リーグ連覇はおのずと近づいていくる。（スポーツ報知評論家）