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知らないと損！伸び悩む会社が見逃している「反応しない客」に隠された巨大市場

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティングの専門家であるりゅう先生が、自身のYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、「伸びない会社が見ていない指標とは？『反応しない人』を分析して取りこぼしを利益に変える方法！」と題した動画を公開。多くの企業が見過ごしがちな「反応しない人々」のデータを分析し、それを新たなビジネスチャンスに変える「非顧客データ戦略」について解説した。



りゅう先生は、多くの企業がメールマガジンや広告に反応しない人々を「興味がない」「質が悪い」と判断し、分析対象から外してしまっているが、ここに大きな機会損失があると指摘する。成約率やクリック率の向上といった、すでに興味を持っている顧客（全体の約3%）に対する改善施策は微調整に過ぎず、いずれ限界が来て疲弊してしまうと説明した。



同氏が提唱するのは、市場の残り97%を占める「無反応」な人々が「なぜ反応しなかったのか」という理由こそが、ビジネスを大きく成長させるための重要なデータであるという考え方だ。この「非顧客」のデータを分析し、彼らの不安や不満に応える新たな商品・サービスを開発することが、ビジネスをスケールさせる鍵だと語る。



動画では、非顧客が抱く不安の代表例として「高そう」「難しそう」「タイミングが合わない」の3つを挙げ、それぞれに対する具体的なアプローチを解説した。



例えば、「高そう」と感じる層に対しては、単純に価格を下げるのではなく、機能を絞った「低価格の入口商品」や、本編サービスの一部だけを切り出した「スライス型商品」を提供。また、「難しそう」と感じる層には、説明を増やすのではなく、設定などを代行する「丸投げ版」や、そのまま使える「テンプレート提供型商品」など、「やらなくていい」ことを価値として提供する手法が有効だと述べた。



さらに、アンケートにすら答えない「完全無反応」な層に対しては、サンドイッチ法というアプローチを紹介。相手の興味に合わせて複数の専門的な情報発信リストを用意し、自ら選んで移動してもらうことで、より質の高い見込み客リストを構築できるという。りゅう先生は、「反応しない人」は切り捨てるべき存在ではなく、彼らの声に耳を傾けることで新たな市場が開拓できると強調した。



自社のサービスに興味を示さない人々を分析し、その理由に応える。この逆転の発想が、ビジネス成長の起爆剤になるかもしれない。この機会に「非顧客データ戦略」を自社のマーケティングに取り入れてみてはいかがだろうか。