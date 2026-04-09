柴犬が育児中に見せた表情が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万1000回再生を突破し、「虚無な表情で草」「人間味を感じる(笑)」「疲れすぎて脱力しちゃうよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬の隣で『子育てに疲れすぎたお母さん犬』が…思わず共感する『まさかの表情』】

転がる子犬の傍らにいたのは…

TikTokアカウント「おやこしば日和」では、柴犬親子の可愛い姿を随時更新しています。今回紹介されたのは、母犬『なっとう』ちゃんの「あるワンシーン」です。

それは、生まれたばかりの子犬たちが、ケージの中でコロコロ転がっていたときのこと。可愛い姿を撮影していた投稿主さんは、傍らにいたなっとうちゃんの表情に笑ってしまったといいます。

なっとうちゃんは、子犬たちの傍ではなく、少し離れたクッションで一休みしていました。その表情はすっかり脱力しており、「はあ…」とため息が聞こえてきそうなほど疲れ切っていたのです…！！

子育てに疲れすぎた母犬！！

子犬たちのお世話が大変すぎて、なっとうちゃんは少し休みたい気持ちになっていたようです。子犬たちから見えない場所を確保して、束の間の1人時間を満喫していたのでした。まるで人間のような虚無の表情に、思わず笑ってしまいます…♪

また、クッションの壁面にもたれかかっていたなっとうちゃんは、その圧迫で顔がむにゅっと潰れていたとか。前足はピンと伸ばして、楽な体勢に。その独特な風貌も、愛らしさに拍車をかけます…。

これからも続く子育てのため、上手にセルフコントロールをするなっとうちゃんなのでした。

壮絶な育児の舞台裏に思わずホッコリした人は多い様子。「1人になりたい時あるよね」「むにゅーてなってるの可愛いw」「体を労ってゆっくり休んでね」などさまざまなコメントが寄せられました。

子犬たちはスクスク成長中♪

現在、子犬たちは随分大きくなったのだとか。なっとうちゃんの甲斐甲斐しいお世話のおかげで、毎日元気いっぱい幸せに暮らしているといいます。

とはいえ、なっとうちゃんはやっぱりマイペース。お散歩中に子犬たちが嬉しそうに駆け寄ってくると、直前で逃亡するという謎の行動をとることもあるそう。

いくらママとはいえ、パーソナルスペースと自分時間はキープしたい…。無理しないなっとうちゃんの子育ては、見習いたいところがいっぱいあるのではないでしょうか！？

TikTokアカウント「おやこしば日和」には、柴犬親子の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「おやこしば日和」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。