M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のInstagramを更新。プリクラショットを公開しました。（サムネイル画像出典：佐野勇斗さん公式Instagramより）

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M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のInstagramを更新。プリクラショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】佐野勇斗のプリクラショット

「平成プリめっかわです」

佐野さんは「親友と爆裂かましてきた」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜3枚目に友人と撮影したツーショットプリクラを載せています。「ば・く・れ・つ」と落書きし、M!LKの楽曲『爆裂愛してる』のポーズを決めたショットは必見です。また、4枚目にはなぜかメンバー・塩崎太智（※崎はたつさき）さんのソロショットも掲載しています。

ファンからは「平成プリめっかわです」「目がさらに大きくなってキュルルンってなってて可愛い」「プリクラでも爆裂にいいビジュ」「落書きが男子感ありまくり」といった声が。また「最後に初期装備ニキ単独でいますけどなんで？？www」「高画質なだいちゃんきてびっくりした笑」など、塩崎さんにもコメントが寄せられました。

過去にはメンバーとのプリクラショットも

1月14日の投稿では、塩崎さん、同じくメンバーの曽野舜太さんとのプリクラショットを公開した佐野さん。ファンからは「加工されてる3人もかわいい」「いや全部かわよ」「こちら商品化お願いします」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)