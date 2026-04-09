「プリクラでも爆裂にいいビジュ」佐野勇斗、親友とのプリクラショットに「男子感ありまくり」の声！
M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のInstagramを更新。プリクラショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐野勇斗のプリクラショット
ファンからは「平成プリめっかわです」「目がさらに大きくなってキュルルンってなってて可愛い」「プリクラでも爆裂にいいビジュ」「落書きが男子感ありまくり」といった声が。また「最後に初期装備ニキ単独でいますけどなんで？？www」「高画質なだいちゃんきてびっくりした笑」など、塩崎さんにもコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐野勇斗のプリクラショット
「平成プリめっかわです」佐野さんは「親友と爆裂かましてきた」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜3枚目に友人と撮影したツーショットプリクラを載せています。「ば・く・れ・つ」と落書きし、M!LKの楽曲『爆裂愛してる』のポーズを決めたショットは必見です。また、4枚目にはなぜかメンバー・塩崎太智（※崎はたつさき）さんのソロショットも掲載しています。
過去にはメンバーとのプリクラショットも1月14日の投稿では、塩崎さん、同じくメンバーの曽野舜太さんとのプリクラショットを公開した佐野さん。ファンからは「加工されてる3人もかわいい」「いや全部かわよ」「こちら商品化お願いします」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)