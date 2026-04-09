.ENDRECHERI.（堂本剛）が自身のInstagramを更新。バースデースペシャルライブ『.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live 「47」』と『LIVE TOUR 2026「NEW CHAPTER」』のグッズを紹介する動画を公開した。

【動画】堂本剛の“終始可愛い”グッズ紹介【写真】.ENDRECHERI.のバースデーライブ＆全国ツアーグッズ／ポスタービジュアル

■.ENDRECHERI.（堂本剛）、グッズのこだわりも紹介

堂本剛は「4月10日に47歳になります。4月12日にバースデーライブをさせていただきまして、その後5月にツアーに突入するといことで、今日は皆さんにそのグッズのご紹介をしたいと思います」と話し、まずはバースデーライブ限定グッズとツアー限定グッズを紹介。ぬいぐるみとカードがそれぞれ用意されており、バースデーライブ限定のマスコットは、頭にケーキを乗せたり、「47th」と装飾されたメモリアルな一品だ。ツアー限定のカードでは、プラスチックで一から作った甲冑プロテクターを纏っており、「出陣感を演出した」と説明した。

そして動画内でも着ている「古（いにしえ）加工Tシャツ」については、直筆で書いたという「.ENDRECHERI.」のロゴ刺繍をアピール。「洗濯すればするほど風合いが出てきてオリジナルが楽しめる」というバックデザインのこだわりも明かしている。

他にも紫をベースにした様々なグッズを紹介。さらに、ツアーについて「今回は新譜結構、歌いますよ」「アルバムもこの後考えてるんで…新曲を多く歌おうと思ってますんで、是非楽しみにしてほしいな」と言及した。

動画では、小ボケをかましたり、笑いのツボにはまり笑いが止まらなくなってしまったり、時に説明がテキトーになったりと、終始楽しそうに話す堂本の姿が印象的で、ファンからも「終始可愛い」「ツボって笑っちゃってるの可愛くてほっこり」「明日で47歳とは思えないくらい、若すぎるし、可愛すぎる」という反響が寄せられている。

■写真：堂本剛（.ENDRECHERI.）のバースデーライブ「47」＆全国ツアー「NEW CHAPTER」のグッズ

■写真：堂本剛（.ENDRECHERI.）のバースデーライブ「47」＆全国ツアー「NEW CHAPTER」ポスタービジュアル