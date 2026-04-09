開催：2026.4.9

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 7 [Dバックス]

MLBの試合が9日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。

メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

1回表、4番 ガブリエル・モレノ 初球を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 NYM 0-1 ARI

2回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 NYM 0-2 ARI、2番 コービン・キャロル 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 0-4 ARI、3番 ヘラルド・ペルドモ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 NYM 0-5 ARI

6回裏、5番 ブレット・バティ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-5 ARI

8回表、9番 ホルヘ・バロッサ 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 1-7 ARI

8回裏、6番 マーク・ビエントス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 2-7 ARI

試合は2対7でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで0勝2敗0S。

ここまでメッツは7勝5敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位。一方Dバックスは6勝6敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:38 更新