俳優のファーストサマーウイカ（35）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。LINE登録者数が800人を超える一方で、自身の孤独な人間関係を明かし、スタジオを震え上がらせる場面があった。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。MCの上田晋也から「交友関係が広そう」という印象を伝えられたウイカは、自身のLINE登録者数が「860人くらい」であることを告白。

しかし、その内訳について「チケットノルマがあって、そのチケットを売りつけられるような関係値は多分200〜300人くらい」と“ビジネス”の付き合いだとぶっちゃけて笑いを誘った。

860人もの連絡先を登録していながら、ウイカは「真の意味での親友はゼロだと思います」と苦笑い。この衝撃的な告白に、若槻千夏は「怖いよ」と身震いする中、上田も「800人以上いてゼロなの!?」と驚愕の声を上げた。

ウイカは家族を除いて、「悩みがあるんだけど…って言って連絡できる人間はゼロ」と悲しい現実を明かした。