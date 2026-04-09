歌謡グループ「純烈」の弟分として結成された4人組「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場でメジャーデビューイベントを開催した。昼夜計5000人の前でデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など4曲を歌唱した。

施設がオープンする午前10時にはすでに2000人のファンが列をつくり、昼の部開演1時間前には会場の最大収容人数となる2500人が地下1階から3階までを埋めつくした。レコード会社のベテランスタッフも「こんな噴水広場は見たことがない」と驚くほど。そんな光景を目にしたサカイJr.（37）は「想像の何十倍。まるで夢のよう」と感無量の様子だった。

1985年に「おニャン子クラブ」のイベントが同会場で行われた際、4000人が集まり中止。今回そうした混乱を避けるため、「心苦しくも人数を制限した」（レコード会社社員）とやむを得ず入場制限。それでも一挙手一投足に黄色い大声援が飛び、ケンケン（29）も「アイドルじゃないのに“なんでやねん”」と戸惑いを隠さなかった。

プロデューサーで純烈のリーダー酒井一圭（50）も晴れ舞台に駆けつけた。サプライズで今年8月に東名阪のZeppツアーを開催することを発表すると、おヨネ（28）は思わず涙。「レコード大賞の新人賞を目指したい」とさらなる夢を高らかに宣言した。グループ名の由来である「名もなき者」としてセカンドチャンスを夢見た4人が“デビューイベントの聖地”で最高のスタートダッシュを切った。（吉澤 塁）

◇じん 1987年（昭62）2月26日生まれ、東京都出身の39歳。14年戦隊シリーズ「烈車戦隊トッキュウジャー」で志尊淳や横浜流星と共演。その後、音楽活動で苦労を重ねデザイン会社の営業も。

◇ケンケン 1996年（平8）7月16日生まれ、福岡県出身の29歳。高校時代に芸能界入り。18年に映画「花は咲くか」で主演。俳優で活動も夢破れ一度は引退。アルバイトを経て決意新たに復帰。

◇おヨネ 1997年（平9）8月15日生まれ、大阪府寝屋川市出身の28歳。高校時代にテレビのカラオケ番組出場。卒業後は工場勤務の傍らカラオケ喫茶で歌唱力を磨く。オーディション首席合格。

◇サカイJr. 1988年（昭63）12月8日生まれ、米テキサス州出身の37歳。千葉大工学部大学院を首席で卒業。1級建築士の資格を持つ。オーディション時は大手デベロッパーの副課長だった。