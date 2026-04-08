◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン

思い出の桜花賞は、ウォーターナビレラに自信の本命を打った２２年。直線で抜け出し「勝った！」と思ったが、ゴール前でスターズオンアースに鼻差差された悔しい記憶がある。今年はナビレラと同じ武幸厩舎から２頭出し。フェアリーＳでも◎だったブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が気になってきた。

最終追い切りは栗東・ＣＷコースで半マイル。終始馬なりだったが、前向きで推進力があり、四肢の動きも実にパワフル。好調ぶりが伝わった。武幸調教師も「だいぶ上がってきています」と手応えを口にしていた。

馬体重が増えている点も好感が持てる。現時点で４７０キロで、前回の４６２キロより増加。指揮官は「前走時より強いメニューで乗ってますけど、増えてる」と著しい成長に目を細める。その前走時は中山への長距離輸送を考慮。「つくりでいえば、甘かった」と明かす。すなわち、今回はさらなる上積みが見込める状態ということだ。

もう１頭のリリージョワ（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）も動きは上々。セーブしながらでもラストは軽快だった。精神面も落ち着いている。追い切りの取材を終え、この２頭の評価が上がった。（水納 愛美）