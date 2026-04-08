「バチェラー」「バチェロレッテ」司会進行役・坂東工、シリーズ10作目で卒業へ「役目を終えたのだと実感」【コメント】
【モデルプレス＝2026/04/08】5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信される人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工が、本作をもって卒業することが決定した。
【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
坂東は、2017年にスタートした『バチェラー・ジャパン』シーズン1より司会進行役として番組に参加し、シリーズを象徴する存在として、参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきた。真実の愛を探す旅の中で生まれる葛藤や決断、そのすべてを間近で見守り続けてきた坂東は、参加者のみならず、視聴者にとっても特別な存在で、その語り口と佇まいは、バチェラーシリーズに欠かせない要素として、多くのファンの記憶に刻まれている。
『バチェラー・ジャパン』シリーズは、本作で記念すべき10作目を迎える。その節目となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、坂東は長年にわたる司会進行役としての役目に幕を下ろすこととなった。坂東は「今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています」とコメントしている。シーズン4では、シリーズ史上最年少のバチェロレッテ・平松里菜による新たな愛の旅が描かれる。坂東が「役目を終えたと感じた」と語るほど、かつてないほどに“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”に注目だ。
さらに、卒業記念のボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル 〜沢山のローズをありがとう！〜」が5月15日20時からPrime Videoで配信されることも決定。坂東に加え、『バチェラー・ジャパン』シーズン1の初代バチェラー久保裕丈、MCに相席スタートの山添寛、マユリカの中谷・阪本、オダウエダの植田紫帆とともに、シリーズ10作品の当時の思い出を振り返る。10作品すべてを知る坂東が語る舞台裏にも期待が高まる。（modelpress編集部）
皆さまへ
この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。
本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります。
この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。
人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。
そして今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。
10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。
これからも、それぞれの愛の物語が、美しく紡がれていきますように。
そして、間もなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4という新たな旅が、皆さまの心にそっと届きますように。
これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。
坂東 工
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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◆バチェラーシリーズの司会進行役・坂東工、シリーズ10作目で卒業
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
坂東は、2017年にスタートした『バチェラー・ジャパン』シーズン1より司会進行役として番組に参加し、シリーズを象徴する存在として、参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきた。真実の愛を探す旅の中で生まれる葛藤や決断、そのすべてを間近で見守り続けてきた坂東は、参加者のみならず、視聴者にとっても特別な存在で、その語り口と佇まいは、バチェラーシリーズに欠かせない要素として、多くのファンの記憶に刻まれている。
『バチェラー・ジャパン』シリーズは、本作で記念すべき10作目を迎える。その節目となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、坂東は長年にわたる司会進行役としての役目に幕を下ろすこととなった。坂東は「今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています」とコメントしている。シーズン4では、シリーズ史上最年少のバチェロレッテ・平松里菜による新たな愛の旅が描かれる。坂東が「役目を終えたと感じた」と語るほど、かつてないほどに“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”に注目だ。
◆坂東工、卒業を記念した特別番組の配信も決定
さらに、卒業記念のボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル 〜沢山のローズをありがとう！〜」が5月15日20時からPrime Videoで配信されることも決定。坂東に加え、『バチェラー・ジャパン』シーズン1の初代バチェラー久保裕丈、MCに相席スタートの山添寛、マユリカの中谷・阪本、オダウエダの植田紫帆とともに、シリーズ10作品の当時の思い出を振り返る。10作品すべてを知る坂東が語る舞台裏にも期待が高まる。（modelpress編集部）
◆坂東工コメント
皆さまへ
この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。
本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります。
この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。
人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。
そして今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。
10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。
これからも、それぞれの愛の物語が、美しく紡がれていきますように。
そして、間もなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4という新たな旅が、皆さまの心にそっと届きますように。
これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。
坂東 工
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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