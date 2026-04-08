山形県内最新のレギュラーガソリンの価格は１７０円となっていて、先週より６０銭値下がりしました。政府の補助金が出されるようになってから３週連続の値下がりです。

【写真を見る】山形県内最新のガソリン価格は？ 政府の補助金効果で3週連続値下がり 今後はこのまま推移か（山形）

資源エネルギー庁によりますと、今月６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１７０円でした。前の週より６０銭値下がりし、３週連続の下落です。

ハイオクは１８０円８０銭で、７０銭の値下がり。軽油は１６０円５０銭で、３０銭の値上がりとなっています。１８リットルあたりの灯油の店頭価格は２３８２円で２５円の値下がりです。

ガソリン価格を抑制するために政府は先月１９日から石油元売り会社に補助金を出していますが、その効果でガソリン価格は下落しています。

価格は政府が目標としてきた「１７０円程度」にほぼ到達していることなどから、今後もガソリン価格は、このまま１７０円前後で推移する見通しです。

なお、国の石油備蓄量は今月５日時点で２３０日分だということです。