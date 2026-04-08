新山千春、新たな“相棒”の愛車「ランクル70」で自然満喫 焚き火＆温泉でリフレッシュ「白のパーカーお似合い」
タレントの新山千春（45）が7日、自身のブログを更新し、愛車トヨタ「ランドクルーザー70」とともに自然の中で過ごした時間を公開した。焚き火や温泉を楽しみながら心身をリフレッシュした様子をつづり、多数の思い出ショットも披露している。
【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
2023年に14歳年下の一般男性と再婚した新山は、約20年乗り続けた“Jeep”からランドクルーザー70へと乗り換えたばかり。3月24日の投稿では、2日間で約1000キロを走破するドライブ旅を報告し、「すれ違うランクル70のドライバーさんに（サムアップ）をいただいて、こちらも（サムアップ）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？」と交流の楽しさを明かしていた。
この日は「2026／04／07」と題し、「自然の中で、鳥の囀りを聞いたり、時間気にせず焚き火してからの温泉!!」と充実したひとときを振り返り、「自然の中で大きな深呼吸できる時間が贅沢で豊かな気持ちになれた」とコメント。自然に囲まれた環境でリラックスした様子を伝えた。
投稿では、上下スウェットにスニーカーというラフな装いでアウトドアを楽しむ姿や、焚き火のぬくもりを感じさせる写真、満開の桜の風景などを公開。さらに、ピンクのシャツにワイドパンツを合わせたコーディネートで、愛車に寄りかかり笑顔を見せるカットも披露し、ドライブの充実ぶりを印象づけた。
こうした投稿に対し、SNSでは「ランクルLIFE楽しんでますね」「いつも若々しくて綺麗」「白のパーカーお似合い」などの声が寄せられている。
【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
2023年に14歳年下の一般男性と再婚した新山は、約20年乗り続けた“Jeep”からランドクルーザー70へと乗り換えたばかり。3月24日の投稿では、2日間で約1000キロを走破するドライブ旅を報告し、「すれ違うランクル70のドライバーさんに（サムアップ）をいただいて、こちらも（サムアップ）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？」と交流の楽しさを明かしていた。
投稿では、上下スウェットにスニーカーというラフな装いでアウトドアを楽しむ姿や、焚き火のぬくもりを感じさせる写真、満開の桜の風景などを公開。さらに、ピンクのシャツにワイドパンツを合わせたコーディネートで、愛車に寄りかかり笑顔を見せるカットも披露し、ドライブの充実ぶりを印象づけた。
こうした投稿に対し、SNSでは「ランクルLIFE楽しんでますね」「いつも若々しくて綺麗」「白のパーカーお似合い」などの声が寄せられている。