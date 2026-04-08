開催：2026.4.8

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 4 - 3 [Dバックス]

MLBの試合が8日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回裏、5番 ブレット・バティ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 1-0 ARI

2回裏、さらにライトが悪送球でメッツ得点 NYM 2-0 ARI

5回表、5番 エイドリアン・デルカスティーヨ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 NYM 2-2 ARI、6番 ノーラン・アレナド 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 NYM 2-3 ARI

8回裏、6番 ジャレド・ヤング 4球目を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 3-3 ARI

10回裏、3番 ロニー・マウリシオ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-3 ARI

試合は4対3でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのルーク・ウィーバーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのポール・シーウォルドで、ここまで0勝2敗3S。

ここまでメッツは7勝4敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方Dバックスは5勝6敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:35 更新