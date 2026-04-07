松本明子、溺愛息子への“偏愛ぶり”にスタジオ驚き「部屋に忍び込んで…」
タレントの松本明子（59）が、7日放送の日本テレビ系『踊る!さんま御殿!!』（後7:00〜）に出演。溺愛する息子への“偏愛ぶり”にスタジオが驚いた。
【写真】「イケメン」「パパ似ですね」息子との“顔出し”2ショット披露の松本明子
今回は、「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。松本の息子として会社員の平井龍聖氏がスタジオでトークを繰り広げた。
「かわいくてかわいくて」と息子を寵愛してきたという松本。小学5年の頃から息子は母を避けていたというが、松本は「どうしてもスキンシップがしたくて寝静まった部屋に忍び込んで、寝てる息子の吐く息、呼気を吸って心を鎮めていた」と明かした。
この行動にスタジオも驚き。明石家さんまは「うそー」と驚いていた。
【写真】「イケメン」「パパ似ですね」息子との“顔出し”2ショット披露の松本明子
今回は、「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。松本の息子として会社員の平井龍聖氏がスタジオでトークを繰り広げた。
「かわいくてかわいくて」と息子を寵愛してきたという松本。小学5年の頃から息子は母を避けていたというが、松本は「どうしてもスキンシップがしたくて寝静まった部屋に忍び込んで、寝てる息子の吐く息、呼気を吸って心を鎮めていた」と明かした。
この行動にスタジオも驚き。明石家さんまは「うそー」と驚いていた。