テスラジャパンは4月3日、新型EV『Model Y L』を報道関係者向けに公開した。

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『Model Y L』は、6人乗りのパッケージを採用したモデルだ。大人でも無理なく過ごせるだけの居住性が確保されており、SUVでありながらもミニバンのような使い勝手を意識したつくりになっている。

テスラは、この『Model Y L』によって、日本で根強いミニバンやステーションワゴン需要を取り込むことを狙う。こうした戦略の背景には、同社CEOのイーロン・マスク氏が示す日本市場への投資強化の方針もある。

発表会では同氏の発言も踏まえたうえで、テスラジャパンの国内での取り組みやユーザー向け施策が紹介された。また、『Model Y L』の実車もひと足先に披露され、室内空間の広さなどを実際に確認することができた。

■6人乗り仕様、航続距離788kmの新型テスラ「Model Y L」

『Model Y L』は、既存のミッドサイズSUV『Model Y』から派生した3列6人乗りの電動SUVだ。

2列目には独立したキャプテンシートを採用し、中央通路を設けることで3列目へのアクセス性を確保。3列目シートには大人が長時間快適に過ごせる広さがあり、日常使いから長距離移動までをカバーする実用性を備えている。

日本ではファミリー層を中心に3列シート車へのニーズが根強く、後席の快適性や乗降性が重視される傾向がある。本モデルは、キャプテンシートやウォークスルーといった要素を取り入れることで、国内で支持されてきたミニバンを意識したパッケージに仕上げられている。

実際に3列目シートに座ってみると、頭上はしっかりと空間が確保されていて、足元も2列目シートを少しだけ引いてもらえれば窮屈さはあまり感じられなかった。これなら6人フルで乗車しての長距離移動も実用的だと感じた。

一方で、スライドドアではなくヒンジドアを採用するなど、日本的なミニバンとは設計思想が異なる部分も。テスラ自身も「テスラには『ミニバン』という製品セグメント自体は存在しない」と発言していることから、従来のミニバンカテゴリーに収まる車というよりは、テスラなりの解釈で再構成した3列シート車と捉えるのが実態に近いと言えるだろう。

車体設計は、ホイールベースを3,000mm超に延長しつつ、前後オーバーハングを短縮した新パッケージを採用。空力性能はCd値0.22未満を追求し、これにより航続距離は788km（国土交通省審査値）という数値を実現した。静粛性や振動特性（NVH）についても、空力最適化と遮音対策によりロードノイズや風切り音がさらに低減されている。

インテリアも刷新されている。16インチに大型化したセンタースクリーンに加えて、全席にレッグサポートを強化した新設計シートを搭載。前席と2列目にはシートベンチレーション機能（送風機能）も標準装備する。

自社開発のオーディオシステムは、従来モデルよりもスピーカー数が増加し、センターコンソール周辺への追加により臨場感が向上。センターコンソールにあるスマートフォンのワイヤレス充電器も高出力化したほか、充電時のデバイスの発熱を抑えるため、充電開始と同時に空冷ファンが回り始める冷却機能を搭載している。

車両価格は749万円（税込）で、国のCEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金）127万円が適用される。注文受付は4月3日から開始しており、納車は大型連休前の4月末からを予定している。

■サービス拠点を2倍に拡充、3年間の無料充電と127万円の補助金で攻勢

今回の発表では、車両そのものだけでなく、日本市場での普及を後押しするための施策もまとめて提示された。

テスラの共同創業者兼CEOであるイーロン・マスク氏は、3月31日に自身のX（旧Twitter）への投稿で、「テスラは日本のサービスやスーパーチャージャー（SC）に大規模な投資を行っている」と発言。

これについて、テスラジャパン社長の橋本理智氏は「ここ数年、イーロンが日本のビジネスに対して投稿することはほとんどなかった」と振り返り、今回の投稿が「テスラが日本市場の可能性を信じ、投資をするという事実に基づいた決断をした証拠」であると強調した。

テスラジャパンは、2026年までに国内のサービス拠点を現在の2倍以上に拡大する計画を表明。すでにオープンした静岡や福岡、石川（4月4日にオープン）に加え、山口、三重にも新拠点を開設し、認証整備工場との連携も強化する予定だ。

サービス体制の強化について、テスラは日本特有のメンテナンス文化への対応であると説明する。車両トラブルの多くはOTAや簡易作業で解決可能としながらも、点検や対面サポートを重視する国内ユーザーのニーズを踏まえ、安心感の向上を図る狙いだ。

さらに、国のCEV補助金についても、輸入車で最高クラスとなる127万円が来年1月以降も継続される見込みであり、実質的な購入ハードルは大きく下がっている。これについて橋本氏は、これまでの安全実績や投資計画が認められた結果であり、「政府からテスラジャパンに対する信頼の証」であると表現した。

ユーザーの維持費負担を軽減する施策も圧倒的だ。2026年4月1日から3年間、テスラのスーパーチャージャー利用料を無料とするキャンペーンを開始。この施策は新型「Model Y L」も対象となる。

燃料価格や電気代の上昇が続く中で、ランニングコストへの不安を感じるユーザーも少なくない。そうした状況を踏まえると、同施策はテスラへの乗り換えを後押しする要素のひとつになりそうだ。

購入プロセス自体も「ストレス低減」を掲げて簡素化された。ホイールは19インチに固定され、一般的にオプションとなる装備も原則として標準化されるため、ユーザーはボディカラーを選択するだけで発注が可能だ。

6人乗りというパッケージで日本のミニバン需要に踏み込みつつ、サービス網の倍増や無料充電といった施策で購入後の不安にも応える。今回の発表は、テスラが日本市場に対してこれまで以上に「本気」で勝負に出ようとしていることを印象づけるものとなった。

ミニバンが長年主役を担ってきた国内市場において、こうしたアプローチがどこまで受け入れられるのかは未知数だ。とりわけ雪国での使用や充電インフラへの不安、長距離移動時の使い勝手など、EVに対する懸念が根強いのも事実である。

一方で、橋本氏からは、「街中でテスラ車を見かける機会が増え、選択肢のひとつとして認識するユーザーが広がっている」といった話も聞くことができた。そうした変化の兆しに加え、今回打ち出されたプロダクトと施策が組み合わさることで、日本市場における立ち位置がどのように変わっていくのか、今後の展開を見守りたい。

（文＝NANA（CoRRiENTE））