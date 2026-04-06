身長154cmで最長飛距離328ヤードのドラコン女子がシーフードレストランへ メニューから厳選した料理を大公開！
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「ゴルフ後のディナー」「こういうご飯も好き」と記すと、友人とレスランで食事を楽しんだことを投稿した。
身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒のぶっ飛びスイング
2人が訪ねた店は「ババ・ガンプ・シュリンプ」。その名の通りエビ料理を中心としたアメリカン・シーフード・レストランだ。1枚目の写真は、オレンジ色のドリンクが注がれた店のロゴ入りロンググラスを手にした鈴木と、ビールを手にした友人との仲良し2ショット。そして「2枚目選ぶのに真剣な人」と記された写真は、熱心な眼差しでメニューに見入っている鈴木の姿だ。この後はシュリンプカクテルやビール蒸しといった店の人気料理をはじめフライドポテトやサラダなど、2人にしてはボリュームたっぷりの料理の写真が続いていた。日本プロドラコン協会に所属する鈴木は、3月に開催された静岡大会でも−58kg級と−65kg級の2階級を制覇し、本領をいかんなく発揮。5月には鹿児島県で開催される「ドラコンプロタイトルマッチ2026 Season.1」に−58kg級チャンピオンとして参戦する予定だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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