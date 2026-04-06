タレントのスマイリーキクチ（54）が6日、Xを更新。京都府南丹市の男子児童が行方不明となっている件をめぐり、SNS上でのデマや誹謗（ひぼう）中傷について思いをつづった。

キクチは「京都小6・安達結希さん（11）行方不明で不可解な謎が浮上…『リュックは第三者が置いた可能性』『かく乱目的か』元刑事が現場を分析」との見出しが付けられた記事を引用。「京都府南丹市立園部小学校の男児の行方が今まわかりません。SNSではデマや憶測が事実のように投稿されています」と言及した。

「中には無関係な動画を関連付ける許せない誹謗中傷もあってただただ悲しい」と吐露。「ネットは何でもアリじゃない。承認欲求や収益目的なのか知りませんが、中傷している全員警察に捕まってほしい」とつづった。

キクチは過去に東京・足立区で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」に関与したなどとネットに書き込まれたことで、10年以上にわたっていわれなき誹謗（ひぼう）中傷被害を受け、11年にはその経験をつづった「突然、僕は殺人犯にされた−ネット中傷被害を受けた10年間」を出版し話題になった。