〈《京都小6遺体遺棄》「リュックを発見したのは…」安達優季容疑者（37）の人物像、残された“不可解な点”とは〈「どれだけ不安で怖かったか」「全容解明してほしい」の声も〉〉から続く京都府南丹市園部町で当時小学5年生の安達結希くん（11）が行方不明となり、4月13日に遺体で発見された事件。4月16日には死体遺棄の容疑で義父の安達優季容疑者（37）が逮捕された。【画像】拡散した「謎の捜索ビラ」逮捕後もこの事件をめ