BTS・V、“ウガウガファミリー”とおそろいパーカーで「2.0」チャレンジ「ウガ最高」 パク・ヒョンシクのダンスに反響も「テテと息ぴったり」
韓国の7人組グループ・BTSのVが6日までに自身のTikTokを更新。“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、Peakboyらと、BTSの楽曲「2.0」のチャレンジ動画を投稿した。
【動画】ウガウガファミリー、おそろいパーカーで「2.0」踊る
背中に「KEEP SWIMMING」と書かれたおそろいのパーカーを着た5人は、「2.0」に合わせてVを中心にダンスを披露している。
この動画にファンからは「みんなかわいいね」「ウガ最高」と5人の集合を喜ぶ声や、ボーイズグループZE:Aでデビューしていたパク・ヒョンシクに「ヒョンシクもK-POPアーティストであることを忘れてはいけません！」「テテ（V）と息ぴったり」とヒョンシクのダンスに注目する声もあがっている。
【動画】ウガウガファミリー、おそろいパーカーで「2.0」踊る
背中に「KEEP SWIMMING」と書かれたおそろいのパーカーを着た5人は、「2.0」に合わせてVを中心にダンスを披露している。
この動画にファンからは「みんなかわいいね」「ウガ最高」と5人の集合を喜ぶ声や、ボーイズグループZE:Aでデビューしていたパク・ヒョンシクに「ヒョンシクもK-POPアーティストであることを忘れてはいけません！」「テテ（V）と息ぴったり」とヒョンシクのダンスに注目する声もあがっている。