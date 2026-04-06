阪神7R・4歳上2勝クラス

中央競馬のG1・大阪杯が行われた5日、同じ阪神競馬場で驚異の追い込みが炸裂した。ダート1800メートルの7R・4歳上2勝クラス。1番人気に応えたマテンロウブレイブ（牡4、高橋亮）のレースぶりに衝撃が走った。

58歳、熟練の名手・横山典弘が騎乗し、1番人気に支持されたマテンロウブレイブ。スタート直後から最後方に構えた。

道中もポツンと1頭、離れた位置取り。4コーナーも15頭中15番手で回って直線を迎えたが、ここからエンジン全開。他馬を圧倒する上がり3F35秒2の末脚でごぼう抜きし、1着で駆け抜けた。

JRA公式Xが「#横山典弘 騎手騎乗の #マテンロウブレイブ が直線だけで全頭ごぼう抜き！ 道中は離れた最後方を追走していましたが、末脚を遺憾なく発揮して最後は後続を突き放しました」としてレース動画を投稿すると、ファンの間で反響が広がった。

「カッコ良すぎだろ！！！！！ これぞ！！典さん！！」

「意味わかんないwwwww」

「なんじゃこれはww 凄すぎて脳汁出まくるやんけ」

「こんなレース見せられたらドーパミンとまんねえよww」

「買っていた人は向正面で諦めただろうな」

「これ1頭だけ2倍速だろ」

マテンロウブレイブは父ナダル、母プリモンディアル（母の父ディープインパクト）の血統で通算13戦3勝。



（THE ANSWER編集部）