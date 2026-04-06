サンダーモーターサイクルは、2026年3月27日から29日にかけて開催された「東京モーターサイクルショー2026」で新型モデル「FTS250」を出展しました。

サンダーモーターサイクルは、これまで本格的な排気量ボバースタイルのモデルなどを展開し、独自の存在感を放ってきたバイクブランドです。

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たとえば昨年の「モーターサイクルショー2025」では、250ccのVツインエンジンを搭載し、クラシカルなルックスにリアサスペンションを備えた「ソフテイル サンダー250」といったモデルを出展し、来場者からの注目を集めたといいます。

そして、今回のモーターサイクルショー2026で展示されたFTS250は、最高出力21.5kWを発揮する排気量249ccの単気筒エンジンを搭載した、これまでにない新しいスタイルのモデルとされています。

車体は車両重量が127kgと軽量かつコンパクトに仕上げられており、扱いやすさを極限まで高めているのが特徴です。

また、前後18インチのタイヤや、240mmという高い最低地上高を確保した足回りによって、軽快でスポーティな雰囲気が醸し出されています。

さらに、車体側面にはダートトラックを走るレーシングマシンのゼッケンプレートを思わせる「56」のナンバーが大きく描かれているなど、シンプルなメカニズムとレーシーなデザインが融合しているのがFTS250の特徴です。

なお、FTS250は2026年6月に販売予約が開始される予定となっています。

FTS250の開発コンセプトやデザインの経緯について、サンダーモーターサイクルの担当者は次のように話します。

「FTS250は、一言で言うと『映え』をコンセプトに製作したモデルです。

かつてはバイク専門誌などのメディアが情報の中心でしたが、最近はSNSでの発信が非常に増えています。

そのため、FTS250は一緒に写真を撮ってSNSに投稿したり、自分自身のファッションの一部としてコーディネートを楽しんだりしてほしいというイメージで開発しました。

また、FTS250に描かれている『56』という数字についてよくご質問をいただくのですが、実はデザインを進めていくなかで、どうしてもその部分だけスペースが空いてしまったため、何かアクセントを入れようということになりました。

そこで、昔飼っていた犬の名前を数字に置き換えて入れることにしたという経緯です（笑）」。

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SNS上では、FTS250に対してさまざまな反響が確認できます。

とくに、「FTS250いいねー！ 望むのはこういう、デザイン的にもメカニズム的にもシンプルなバイクなんだよなー」「バイカーたちが今まさに求めてるものなんじゃないコレ!? 超かっこいい！」と、無駄を削ぎ落としたスタイリングや構造を評価する投稿が多数挙がっていました。

さらに、「実用性度外視だけど、レーシー感がたまらない！」という、振り切ったデザインコンセプトに惹かれるという声もみられます。

また、「サンダー、オシャレで面白そうなバイク出すね〜（笑） 去年もモーターサイクルショーでもかっこいいバイク展示してたし、今後も楽しみ」といった、サンダーの新たな展開を歓迎する声も少なくありません。

SNSを多用する現代のニーズに応えるFTS250が、今後市場でどのような存在感を示していくのか注目が集まります。