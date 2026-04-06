この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「子どもの癇癪（かんしゃく）はママのせい?!」と題した動画を公開。多くの親が悩む子どもの癇癪について、その原因は母親の育て方にあるのではなく、子どもの脳の発達段階における自然な現象であると解説した。



動画でHISAKOさんはまず、子どもの癇癪が「かんのむし」とも呼ばれることに触れ、赤ちゃんの眉間に青筋が立っていると「かんのむしが強い」という俗説について言及。これには医学的根拠がなく、単に皮膚が薄く毛細血管が透けて見えやすいだけだと説明し、心配する必要はないと述べた。



続けて、癇癪の原因が「ママの育て方が悪いから」と思われがちな風潮に対し、「それ自意識過剰言うねんママ」と一蹴。11人の子どもを育てた経験から、子どもはそれぞれ持って生まれた性格があり、癇癪の起こしやすさもその子の気質によるものが大きいと指摘した。



特に1～2歳児の癇癪は、脳の発達と深く関係しているという。この時期の子どもは、見るもの聞くものすべてが生まれて初めての経験であり、脳に膨大な情報が刺激として流れ込む。しかし、大人のように情報を処理したり取捨選択したりする能力が未熟なため、脳が「キャパオーバー」を起こして爆発してしまう。これが癇癪の正体であるとHISAKOさんは解説する。



また、言葉で自分の思いをうまく表現できないもどかしさも癇癪の一因となる。そのため、癇癪は「自分の主張がある」ことの証であり、脳が正常に発達している証拠でもあると、ポジティブな側面を強調した。



結論として、HISAKOさんは癇癪を無理に止めようとする必要はないと語る。それは子どもの自己主張を抑えつけることになりかねないからだ。言葉で表現できるようになるなど、成長とともに癇癪は必ず落ち着くため、その時期が来るまで「ひたすら待ってあげる」ことが親の役割だと締めくくった。