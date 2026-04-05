日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が4日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に巨人の田中瑛斗投手（26）がVTR出演。昨年11月に結婚を発表した最愛の妻とのラブラブっぷりを明かした。

この日のテーマは「お弁当」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された田中瑛は「朝起きて顔洗って歯磨いてすぐ家出るんですけど。その時におにぎりを毎朝つくってもらうんですよ。いつもつくってもらって車に乗るんですよ」といきなり新妻の献身ぶりを披露した。

さらに「趣味で、朝、釣りとか行くんすよ。朝3時に出るって言っても、妻は起きて絶対つくってくれます」と明かすと、スタジオでVTRを見ていた女性陣からは「凄〜い！」と驚く声が一斉に上がった。

「本当に申し訳ないんで（釣りの時は）お願いしてないんです」としながらも「うれしいです。ありがたいです」と優しい妻の愛情に包まれてデレデレの田中瑛。辻岡アナに「ラブラブ〜！」といじられると「へっへっへ…」とニヤニヤして幸せをかみしめていた。

田中瑛は昨年11月、14歳の時に知り合った同学年で同郷（大分）の一般女性と結婚したことを発表している。