ディズニーリゾート1泊2日の総費用はいくら？オフィシャルホテルvs近隣ホテルで比較

ディズニー1泊2日の総費用は宿泊先で大きく変わる。モデルケースで比較

ディズニーリゾートの1泊2日にかかる総費用は、宿泊先の選び方によって大きく変わります。なぜなら、宿泊費が全体の支出の中で大きな割合を占めるためです。

ここでは、オフィシャルホテルと近隣ホテルの2つの条件を設定し、入場料や食事代、交通費などを含めた総費用をモデルケースとして試算します。



オフィシャルホテルと近隣ホテルの費用と総額を試算

費用比較を行うにあたり、今回は、オフィシャルホテルはバケーションパッケージを利用した場合、近隣ホテルは一般的なビジネスホテルや格安ホテルを想定しています。また、入場料は1デーパスポート1日分、食事は1日2食、交通費は都市圏からの往復を想定しています。



・オフィシャルホテル：約3万～6万円（バケーションパッケージ含む）

・近隣ホテル：約5000～1.5万円

このように、宿泊費だけでも大きな差があり、総費用に与える影響が大きいことが分かります。宿泊費以外にかかる費用は以下の通りです。



【1人あたりの想定費用】 ・入場料：約7900～1万900円

・食事：約2000～4000円

・交通費：約2000～1万円（往復）

入場料はシーズンによって異なります。また、食事もオーダー内容によって大きく変わるため、予定よりも多めに持っていくのがおすすめです。



1泊2日の総費用を比較

先ほどの試算を踏まえて、1泊2日で過ごした場合の1人あたりの金額は以下の通りです。



【1泊2日の総費用比較（1人あたり）】 ・オフィシャルホテル：約5.2万～9.2万円

・近隣ホテル：約2.7万～5.5万円

このように、両者の差額は約2万円～4万円程度が一般的です。ただし、バケーションパッケージを利用する場合は、チケットや特典が含まれるため費用が高くなる傾向にあります。一方で、近隣ホテルは宿泊費を抑えられる分、全体の支出を低く抑えやすい点がメリットです。



費用差に見合う価値があるかは体験重視かコスト重視かで変わる

オフィシャルホテルと近隣ホテルのどちらを選ぶべきかは、「体験を重視するか」もしくは「費用を抑えるか」によって変わります。なぜなら、オフィシャルホテルには金額以外のメリットが含まれているためです。

例えば、パークへのアクセスの良さや特典の利用などが挙げられます。一方で近隣ホテルは、費用を抑えることを優先したい場合に適しています。

それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った選択をしましょう。ここでは、それぞれのメリットについて解説します。



オフィシャルホテルは利便性と特典が強み

オフィシャルホテルのメリットは、パークへのアクセスの良さや滞在中の利便性にあります。なぜなら、移動時間を短縮できることで、パークで過ごす時間を確保しやすくなるためです。また、バケーションパッケージにはチケットや特典が含まれることがあり、計画を立てやすい点も嬉しいポイントです。



近隣ホテルはコストの低さがメリット

一方で、近隣ホテルは宿泊費が抑えられるため、総費用を低くしたい場合に適しています。例えば、宿泊は最低限にしてパークでの体験に重点を置く場合には、近隣ホテルの方が費用対効果が高くなる可能性があります。このように、費用差だけでなく、どのような体験を重視するかが大切です。



宿泊費の差額と体験価値を比較して選ぼう

ディズニーリゾートの1泊2日の総費用は、結論として宿泊先によって大きく変わります。オフィシャルホテルは約5万円以上になるケースがある一方で、近隣ホテルであれば約3万円前後に抑えられるケースも見られます。

この差額に対して、アクセスの良さや特典などの価値を見出せるかが選択のポイントです。それぞれのメリットと費用を比較しながら、予算と目的を整理して、満足度の高い旅行計画を立てましょう。



出典

東京ディズニーリゾート バケーションパッケージ

東京ディズニーリゾート パークチケット

東京ディズニーリゾート 公式サイト

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー