現役女子高校生シンガー・ソングライターのtuki.が31日、自身のSNSを更新。「日頃より応援してくださっている皆さまへ」のタイトルで「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.(16)は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告した。



【写真】tuki.が発表した「活動終了報告」

「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました。また、楽曲の総再生数が10億回を突破するなど、多くの方々に支えていただいた一年となりました」と振り返った。



そのうえで「なお、令和八年四月一日よりtuki.(17)へ業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」とつづり、さらに「つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます」とした。



昨年の3月31日にも「tuki.(15)」の活動終了と、4月1日からの「tuki.(16)」として円満引き継ぎを表明しており、季節の風物詩となっている。それだけにファンからも「去年のネタ再びきたー」「毎年恒例のやつよな」「あれから1年経ったのか」「1日早いやろ」といった声があがっていた。



tuki.は本名、素顔、出身地などは非公開とした覆面歌手として「晩餐歌」が大ヒット。2024年のNHK紅白歌合戦に出場した。



（よろず～ニュース編集部）