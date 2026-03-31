1996年にJRA初の女性騎手としてデビュー。引退後は「ホースコラボレーター」という肩書きを持ち、『みんなのKEIBA』（フジテレビ）などで解説をしている細江純子さん。

競馬ファンからは「ホソジュン」の愛称で呼ばれているが、その細江さんが、自らに「下ネタ封印」を宣言し、ファンの間で不安が広がっている。

「細江さんは“ざっくばらん”な明るい性格で知られています。それがSNSの投稿にも反映されていて、ご自身のXにはたびたび『下ネタ』が出てきます。

最近の例だと2月20日には《あ〜眠い 今日は朝から、やる事オッパイパイで、さっき大阪から帰宅》と明るいノリで『いっぱい』を『オッパイ』に変換させてつぶやき。3月16日には《ノットリ？ノットラレ？ネトラレ？ いっときXが消えてしまいアタフタの朝でした》と、『ネトラレ（寝取られ）』というワードを使用していました」（芸能記者）

まさに“細江ワールド”全開といった趣のX投稿だ。もちろんファンもこの下ネタ投稿を心待ちにしている。

その一方で、3月27日には《シモネタを考える余裕やスペースもない… これは異常なのか？正常なのか？ どっちだ？》と“ネタ詰まり”に陥ってしまっていることを告白。

3月30日には、最終回を迎えた鈴木亮平主演のドラマ『リブート』（TBS系）のファンだった細江さんは同日、《リブートロス多いだろうなぁ この数日、ブラジリアンファックスの方、今カット中の美容師さん、リブート話》と最近であった人々とリブートの話で盛り上がったと投稿。

しかしその直後に《ワックスがファックスになってた》と間違いを訂正。《昔、きれいなタレントさんが、ファックスは2枚以上からがファックスと思っていらして、『今からファッ◯しますね』と電話口で言われたという話を思い出しちゃったぁ》と、思い出話を披露した。そして最後には《そろそろシモネタを封印しようと思ってたのに…》という一文が……。

「下ネタ封印を示唆する投稿にファンは敏感に反応しており、《下ネタ封印？？エイプリルフールは明日ですよ》など、細江さんは『下ネタ投稿をやめない』と信じながらも、どこか不安気なリプライが殺到しています。ファンにとってはそれほど期待値が高い、一大コンテンツとなっているのです」（前出・芸能記者）

意外な“特技”で、競馬評論以外にも「活躍の場」が広がりそうな細江さんである。