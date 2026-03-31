行方不明となっている小学5年の男子児童、電車やバスに乗った形跡はないことが分かりました。

南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。

29日、小学校から北西に約3km離れた山の中から親族が安達さんの通学用かばんを見つけていますが、関係者によりますと、安達さんが行方不明となった翌日の24日と25日に警察や消防がその付近を捜索した際に、かばんはなかったということです。

警察は、31日もかばんが見つかった場所を中心に約40人態勢で捜索しています。

地元の人にこの場所について聞いてみると…

（地元の人）

「あんなところ地元の人でも通らない。（子どもが）ひとりで行くような道じゃないです」

「（Q街灯はある?）ありません、全然。（夜は）真っ暗ですよ。こんなところ怖いわ、私らよう行かんもん」

「（Q子どもが歩いて通る?）そんな道ではない。子どもが歩いていたら分かる」

警察によりますと、安達さんが行方不明になって以降、電車やバスに乗った形跡は現時点で確認されていないということです。

安達さんは、身長134.5cmのやせ型で、ベージュのズボンや胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は情報の提供を求めています。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62－0110

