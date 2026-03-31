“たった1人”選ぶHYBEオーディション、4人がアメリカ合宿へ 世界トップクラスコーチ陣が“過酷”トレーニング
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第6話が、31日にABEMAで配信される。それに先立って、見どころが公開された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第6話では、3次審査を突破したHIORI、AYANA、SAKURA（咲来）、AOIの4人が、アメリカ・ロサンゼルスへ。現地での共同生活とともに、最終審査に向けた新たな挑戦がスタートする。ファイナルミッションの内容も発表され、世界基準のパフォーマンスが求められる過酷なトレーニングが幕を開ける。
さらに、ブリトニー・スピアーズやビヨンセ、ジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデらと仕事をしてきた世界トップクラスのコーチ陣が集結。候補生たちはこれまで以上にハイレベルな環境の中で、自身の限界に挑むことになる。
また、スタジオではLE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAが、自身の海外活動の経験をもとに、言語や環境の壁を乗り越える難しさや成長の過程について語る。グローバルで活躍するメンバーだからこそのリアルな言葉も見どころとなる。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
さらに、ブリトニー・スピアーズやビヨンセ、ジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデらと仕事をしてきた世界トップクラスのコーチ陣が集結。候補生たちはこれまで以上にハイレベルな環境の中で、自身の限界に挑むことになる。
また、スタジオではLE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAが、自身の海外活動の経験をもとに、言語や環境の壁を乗り越える難しさや成長の過程について語る。グローバルで活躍するメンバーだからこそのリアルな言葉も見どころとなる。