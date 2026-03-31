キャセイパシフィック航空は、香港〜シアトル線の運航を3月30日から再開した。

月・火・水・木・土曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は香港発が11時間40分、シアトル発が14時間5分。再開初便にはレタスサンドイッチ塗装のエアバスA350-900型機を投入し、就航を祝った。

北米の就航都市は、ボストン、シカゴ、ダラス/フォートワース、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、トロント、バンクーバーをあわせた9都市に拡大し、週に約120往復を運航することになる。香港とシアトルを結ぶ、唯一の直行便となる。

■ダイヤ

CX852 香港（13：25）〜シアトル（10：05）／月・火・水・木・土（3月30日〜5月31日、9月16日〜10月24日）

CX852 香港（13：25）〜シアトル（10：20）／月・火・水・木・土（6月1日〜9月15日）

CX853 シアトル（11：45）〜香港（16：45+1）／月・火・水・木・土（3月30日〜5月31日、9月16日〜10月24日）

CX853 シアトル（12：25）〜香港（16：45+1）／月・火・水・木・土（6月1日〜9月15日）