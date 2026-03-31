この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【アニバーサリー】1年で1番熱い日。25周年のアニバーサリー当日に始発組だけが見られる絶景とは？」と題した動画を公開した。動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年アニバーサリー当日の朝の様子と、開園直後に始発組だけが体験できる特別な光景をレポートしている。

2026年3月31日、USJの25周年という記念すべき日。早朝4時半、雨の中にもかかわらず、エントランスにはオープンを待つ多くのファンの姿があった。午前6時半にセキュリティゲートがオープンすると、セサミストリート、ミニオン、ピーナッツの仲間たちなど、USJを代表するキャラクターたちが大集合し、華やかなダンスでゲストを歓迎した。

午前7時15分にいよいよパークゲートが開くと、そこには驚くべき光景が広がっていた。パークの奥まで長蛇の列を作った大勢のクルーたちが花道を作り、紙吹雪と「Discover U!!!」と描かれた色鮮やかな旗を振って、ゲストを盛大にお出迎え。花屋ユウは「どこまで続くんだこれ？」と圧倒され、「ユニバのクルーさん全員あそこに集まってるんじゃないかってぐらい居た」と語った。

花道には、ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショーの仲間たちや、ウォーターワールドのスモーカーズ、綾小路麗華、ブルース・ブラザーズなど、パーク中の人気キャラクターやエンターテイナーたちも各所に登場しゲストを祝福。熱気あふれるハイタッチや笑顔が交わされ、花屋ユウは「もう一周したい」「足りない」と大興奮で歩み進めた。

動画の終盤、花屋ユウは「アニバーサリーってこんなに楽しいんですか？最高！」と絶賛し、特別な体験を振り返った。USJの記念日ならではの圧倒的な一体感と祝祭感が伝わる本動画。特別な日にパークを訪れる熱気を知るために、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

USJ25周年当日の早朝の様子
07:03

キャラクターたちによるエントランスグリーティング
07:15

パークゲートオープンと盛大なお出迎えの花道
07:55

綾小路麗華やブルース・ブラザーズも登場
08:00

1年で一番熱い日の感想

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