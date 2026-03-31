飼い主さんとお出かけした先で『証明写真』の撮影に初めて挑戦した柴犬さん。あまりにも可愛すぎる完成写真が話題になっているのです。

思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：初めて『証明写真の撮影』に挑戦する柴犬→あまりにも可愛い『完成した写真』】

『証明写真』に初挑戦する柴犬さん

Xアカウント『@koutaro0729』に投稿されたのは、柴犬「宏太郎」くんのお姿。

この日、宏太郎くんは飼い主さんと共にお出かけをされた先で『証明写真』の撮影に初挑戦したのだそう。

想定以上に『可愛すぎる完成写真』が話題に

実際に完成した宏太郎くんの証明写真は、キリッと凛々しくカメラ目線でまさに『証明写真』といった雰囲気のショットはもちろん、ピンボケしてしまった微笑ましいショットも。

三角の可愛いお耳、真っ黒なお鼻、ペロッと覗くピンクの舌。初めての場所に興味津々でフレームアウトしてしまうショットなど、宏太郎くんの魅力がたっぷり詰まった証明写真が完成したのだといいます。

今回、宏太郎くんが利用した証明写真機は人間用とは異なり、『わんこ証明写真』なるもので、きちんと可愛いお顔が映るような工夫が凝らされている専用の機械なのだそう。

撮影の裏側を捉えたオフショット含め、たくさんの表情をコレクションしたくなること間違いなしの証明写真は多くのユーザーを笑顔にしたのでした。

この投稿には「こんなのあるんですか！最高ですね」「NG例もあってとても良い」「最高」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで甘えん坊な男の子の日常

2022年7月29日生まれの宏太郎くんは、飼い主さんに『ヤンキー柴犬』なんて表現をされてしまうこともあるわんぱくな男の子。飼い主さんをベッドから蹴落として熟睡してみたり、柴距離をとんでもないタイミングで発揮してみたりと、その日常は愛情に溢れたもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす宏太郎くんのお姿は日々ユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@koutaro0729」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。