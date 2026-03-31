岐阜県飛騨市神岡町にある東京大学の実験施設「ハイパーカミオカンデ」で31日午前10時15分ごろに事故があり、作業員5人が病院に搬送されました。

消防によりますと、ハイパーカミオカンデの関係者から午前10時半ごろ、「トンネル内で配管の圧力検査中に配管が破裂し、作業員が負傷した」と通報がありました。

配管が破裂した衝撃で、作業員が転倒するなどしたということです。

消防によりますと、搬送された作業員5人のうち1人は重傷とみられますが、全員意識があり、命に別状はないということです。

破裂した配管は塩化ビニール製で、警察が事故の原因を調べています。

2人のノーベル賞受賞者を輩出した施設

カミオカンデは素粒子「ニュートリノ」を観測する施設で、地下600mにあります。

小柴昌俊さんと梶田隆章さんがノーベル物理学賞を受賞したことで知られています。

「ハイパーカミオカンデ」は、2028年の稼働開始を目指しています。

実験装置が設置される空洞は高さ94m、直径69mの大きさで、現在の「スーパーカミオカンデ」の約8倍の観測が可能だということです。