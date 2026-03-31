アストンマーティン銀座 公式Ambassador

自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）が、29日まで三重県の鈴鹿サーキットで行われた。会場には日本の超大物ミュージシャンの姿があった。

30日にXを更新したのは、音楽家・音楽プロデューサーの小室哲哉。「アストンマーティン銀座 公式AmbassadorとしてF1日本グランプリを観戦させていただきました」と報告し、写真を公開した。

日本GPは決勝前のセレモニーでYOSHIKIが国歌を演奏。小室も観戦していたとあって、X上のファンからは様々な声が上がった。

「えぇ！ 先生鈴鹿行ってたの！？」

「YOSHIKIだけじゃなくて小室哲哉まで今年の日本グランプリは来てたんだ」

「小室さんも見に来てたのか！」

「小室哲哉とYOSHIKIが同じ時に鈴鹿に居たのか（昔V2ってコラボユニットやってたよね）」

「なななな、なんと！？」

レースは19歳のキミ・アントネッリ（メルセデス）が優勝。2位にオスカー・ピアストリ（マクラーレン）、3位にはシャルル・ルクレール（フェラーリ）が続いた。



（THE ANSWER編集部）