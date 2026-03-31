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「孫に嫌われたくないだけ」祖父母がお菓子を与えすぎる“悲しい現実”…12人産んだ助産師が対処法を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「なぜバァバは孫にお菓子をあげまくるのか？やんわり断る対処法も！」と題した動画を公開。多くの家庭で悩みの種となるこの問題について、祖父母側の心理を「孫に好かれたい、嫌われたくない、それだけなんです」と解説し、母親が取るべき具体的な対処法を提案した。



HISAKOさんはまず、子どもがお菓子を好きなのは当然としながらも、祖父母が過剰に与えてしまう背景には特有の心理があると指摘する。それは「単純に孫に好かれたいねん。ほんまに好かれたいねん。嫌われたくないねん」という純粋な気持ちだと説明。その上で、「食べ物で釣らへんかったら、この孫の愛情をキープできひんという可哀想な生き物」だと、愛情表現の一つの形であると述べた。



一方で母親は、子どもの肥満や生活習慣病、虫歯といった健康問題を長期的な視点で考える責任があるため、お菓子を制限しようとする。この母親と祖父母との視点の違いが、対立を生む根本原因だと分析。また、年齢を重ねると思考の柔軟性が失われ、目先の孫が喜ぶ顔を優先してしまう傾向があるとも語った。



こうした状況に対し、HISAKOさんはやんわりと断るだけでは伝わらないことが多いとし、賢く立ち回るための具体的な方法を提案。一つは、母親が食べさせたいおやつをタッパーなどに入れて持参し、「今日はこれを食べさせてください」と指定する方法。もう一つは、実家に子どもの歯ブラシを常備し、「食べさせたら必ず歯磨きさせてくださいね」と伝えることで、「食べたら歯磨き」というルールが祖父母の頭にインプットされ、だらだら食いの歯止めになるという。



最後にHISAKOさんは、添加物の多い駄菓子も子どもの創造性や感性を豊かにする側面があるとし、全否定はしないというスタンスを示した。その上で、「そこには愛があるということを忘れないでほしい」と祖父母の気持ちに寄り添いつつも、「自分の子どもを守れるのはママしかいない」と述べ、母親が主体的に関わっていく重要性を訴えた。